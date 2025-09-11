У КРАЉЕВУ УХАПШЕНО ДВОЈЕ ЗБОГ ДРОГЕ

Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву ухапсили су Д. Т. (2000) и Б. Ж. (2000) из Краљева због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога у саизвршилаштву.
Полиција је у Лађевцима код Краљева зауставила такси у којем су осумњичени били путници и код Б. Ж. пронашла кесу са више од 154 грама амфетамина, док је претресом стана који њих двојица користе нађена мања количина амфетамина, дробилица и вагица за прецизно мерење.
Утврђено је и да је двадесетогодишњи возач таксија возио под дејством психоактивних супстанци, па му је одређено задржавање и против њега ће бити поднета одговарајућа прекршајна пријава.
Д. Т. и Б. Ж. је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Краљеву.