ЛИДЛ: КЊИГА ЗА ДЕЦУ О ОСВЕШЋЕНОЈ ИСХРАНИ “ПЛАНЕТА СПЕЛТА”

Компанија Лидл Србија, у сарадњи са издавачком кућом ЈРЈ, објавила је едукативну књигу за децу под називом „Планета Спелта“. Као део стратешке посвећености компаније друштвено одговорном пословању и концепту освешћене исхране, Лидл је уз подршку партнера, кроз креативне илустрације и лако разумљиве појмове, најмлађима приближио начин исхране која “чува здравље”људи и планете. Чак 2.700 примерака књиге Лидл ће донирати вртићима широм Србије и на тај начин едуковати малишане о бенефитима здравије и одрживије исхране, док је”Планета Спелтa” од данас доступна и у продаји у свим Лидл продавницама.
У циљу пружања подршке родитељима у мисији формирања што здравијих навика малишана већ у раном детињству, кроз галактичке авантуре главног јунака Зигија, који долази са имагинарне планете Спелте, књига едукује децу о важности избалансиране исхране, као и утицају њихових свакодневних оброка на читаву планету и њене становнике. Дечак Зиги, приликом посете Земљи, схвата колико необичне навике имају њени становници – купују превише хране и бацају је, уносе превише шећера и соли, месо је подразумевана намирница у сваком оброку, док цело зрно житарица конзумирају веома ретко. Зато током свог путовања, Зиги упознаје децу широм света и учи их како мале промене у исхрани могу дати велики допринос на глобалном нивоу.
„Знамо да деца најбоље уче кроз причу, слике и игру – управо зато смо створили ’Планету Спелту’, како бисмо, кроз маштовиту причу и илустрације, малишанима показали да управо они могу бити ти супер јунаци, који својим освешћеним навикама имају моћ да унапреде своје здравље, али и “сачувају планету“, изјавила је Марија Којчић, руководилац одељења Corporate Affairs kompanije Lidl Srbija.
Полазећи од уверења да је усвајање здравих прехрамбених навика важно од најранијег детињства, а имајући у виду да родитељи неретко наилазе на изазове у настојању да деци приближе њихов значај, компанија Лидл препознала је своју улогу и одлучила да буде поуздан и дугорочан партнер породицама у овој важној мисији. У свим Лидл продавницама широм Србије, књига „Планета Спелта“ у продаји је од данас по цени од само 399,99 динара, а препоручује се за децу узраста од четири и више година. Додатно, компанија Лидл Србија ће део тиража књиге донирати вртићима широм Србије, са циљем да књигу учини лако доступном великом броју деце. Чак 2.700 књига биће подељено у више од 340 вртића, како би малишани на забаван и афирмативан начин стицали здравије навике и тако и сами били део промена које чувају нашу будућност.
Шта је освешћена исхрана?
Лидлова освешћена исхрана, као један од стубова одрживог пословања компаније, заснива се на „планетарно здравој дијети“, научно заснованом концепту, који је развила ЕАТ EAT Lancet Komisija. Таква исхрана фокусира се како на индивидуално, тако и на здравље планете, подразумевајући претежно биљну исхрану, али и очување ресурса како би било могуће прехранити глобалну популацију од 10 милијарди људи, која се очекује до 2050. године. Више информација о овој теми можете пронаћи на сајту компаније. www.lidl.rs