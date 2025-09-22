ЛИДЛ ПОКРЕЋЕ МЕЂУНАРОДНУ КАМПАЊУ „ЛИДЛ. ИСПЛАТИ СЕ.“ ЈАСНОМ ПОРУКОМ И ОБЕЋАЊЕМ ПОТРОШАЧИМА

Лидл данас покреће своју прву међународну бренд кампању у 31 европској земљи под слоганом „Лидл. Исплати се.“. Кампања за компанију Лидл представља више од рекламне поруке – она је обећање и емоционални мост ка свим Лидловим потрошачима.
Обећање компаније
„Лидл. Исплати се.“ је обећање милионима људи који нам свакодневно указују поверење, јер Лидл верује да свака особа треба да има право на приступ производима који су одрживи, високог квалитета и приступачних цена. Принцип доступности и приступачности цена није само срж бренд кампање која почиње данас, већ се слоган „Лидл. Исплати се.“ огледа и у многим другим аспектима: у разноврсности наших висококвалитетних робних марки, у органским производима и биљним алтернативама које нудимо потрошачима. Он се показује у свакодневној свежини коју гарантујемо потрошачима, у сигурном снабдевању породица и заједница, као и у посебној вредности коју заједно са нашим купцима стварамо током празника и осталих, за њих, важних догађаја.
Више од цене: Додатан допринос друштву
Нови слоган компаније и порука упућена потрошачима превазилазе обећање најбољег односа цене и квалитета. Они представљају основно начело нашег пословања. „Исплати се.“ за Лидл значи препознати и ценити праве вредности у животу – оне које су људима заиста важне: сигурност, поузданост и остварење личних, малих, и великих снова.
Наша одговорност и наше обећање за будућност
„Лилд. Исплати се.“ је обећање…
* Нашим потрошачима: остајемо непоколебљиви у посвећености да свакодневно нашим потрошачима нудимо приступачан квалитет, пружајући одличан избор, поуздане производе и услугу и искуство куповине које ставља људе на прво место.
* Нашим запосленима: настављамо да улажемо у будућност наших колегиница и колега, подржавајући их да остваре своје професионалне циљеве и унапреде своје каријере, пружајући им обуке, развојне шансе и прилике за напредовање у сваком сегменту пословања.
*Нашим партнерима: желимо да наставимо да градимо дугорочне односе засноване на поверењу, како бисмо заједно расли и обезбедили одржив ланац вредности за наше потрошаче и локалну заједницу.
* Животној средини: настојимо да створимо боље сутра, стављајући људе у фокус наших акција, штитећи околину, спроводећи програме за смањење отпада од хране, смањењем пластике и иновацијама у паковању, као и обавезивањем на коришћење признатих сертификата који показују одговорност у односу према животињама и животној средини.
На овај начин, Лидл ствара праву вредност за потрошаче, запослене и пословне партнере, постављајући у темеље снажног и одрживог бренда обећање које је реалистично и вредно, како данас, тако и у будућности.
„Лидл. Исплати се.“ кампања
Бренд кампања траје од 22. септембра до краја октобра и ослања се на интегрисану медијску стратегију на свим релевантним каналима, која је осмишљена да изненади, али и емотивно дотакне потрошаче.
На линку можете погледати ТВ спот. LINK – https://youtu.be/aDxEcmkpgBw
„Кампања је осмишљена тако да изненади и да инспирацију потрошачима где год се они налазили – док се возе аутом и виде рекламу на билборду, док гледају ТВ, листају друштвене мреже… Циљ је да интегрисаном кампањом заиста “дођемо до људи” – емотивно и са јасним порукама о томе шта се заиста исплати у Лидлу“, објашњава Иван Медаковић, руководилац сектора Маркетинг у компанији Лидл Србија.