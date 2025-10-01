IVAN MATOVIĆ DOŠAO U SKUPŠTINU SA NANOGICOM DA GOVORI O SVOJIM NEDELIMA A NE INTERESIMA GRADJANA

IVAN MATOVIĆ DOŠAO U SKUPŠTINU SA NANOGICOM DA GOVORI O SVOJIM NEDELIMA...

Ivan Matović, opozicioni aktivista kome je nedavno pronađen pištolj i koji je optužen za planiranje nasilne promene vlasti danas je, opet, imao izlive nasilja.

Ovaj opozicioni odbornik Skupštine grada Kraljeva, danas je, uzrujan, došao na sednicu Skupštine. Optužen za najteža krivična dela, u stilu teroriste, ušao je u salu i održao govor koji je podsećao na izjave psihički nestabilne osobe.

Sa nanogicom na nozi, Matović je, vidno uznemiren i nestabilan, iskoristio skupštinsku govornicu da govori o svojim nedelima, umesto da se fokusira na interese građana.

Podsetićemo, Ivana Matovića je i supruga Milica prijavila za nasilje u porodici.