VLADAN SLAVKOVIĆ FIZIČKI NASRNUO NA RADNIKA OBEZBEDJENJA

Vladan Slavković, opozicioni aktivista iz Kraljeva, danas je, pokušavajući da nasilno uđe u zgradu Skupštine grada Kraljeva, zverski nasrnuo na radnika skupštinskog obezbeđenja. Grupa opozicionih odbornika odbijala je da prođe proveru obezbeđenja jer je, verovatno, bila naoružana suzavcem i sličnim sredstvima.

Vladan Slavković je opozicioni odbornik Skupštine grada Kraljeva i aktivista “Lokalnog fronta” koji je, nedavno, fizički napao zamenika načelnika Gradske uprave grada Kraljeva i naneo mu ozbiljne povrede.