SVEČANO OBELEŽEN DAN GRADA KRALJEVA

Да сви заједно наставимо да развијамо свој лепи град… – Краљево обележило Краљевдан
И овај 7. октобар Град Краљево је свечано обележио прослављајући Краљевдан – на дан када Српска православна црква прославља Светог Симона односно Светог краља Стефана Прововенчаног, ктитора Манастира Жиче.
Овогодишња Свечана седница Скупштине града поводом Краљевдана, традиционално, окупила је бројне домаће, али и госте са стране, из других односно партнерских градова и општина. Додељене су награде и признања Скупштине града, ако и захвалнице градоначелника.
О постигнућима града између два седма октобра, говорио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић, који се осврнуо на најзначајније инвестиције, догађаје, посете, манифестације… тако су се низале фотографије и приче… изградња пута ка Гочу, постављање тјубинг стазе на овој планини надомак Краљева, изградња водоводне мреже у краљевачким селима, изградња мостова – код „Идиле“, у Ковачима, код Манастира Вољавче, асфалтирање путева и улица уз учешће грађана, реконструкција градских улица, улагања у реконструкцију и санацију верских објеката, значај предстојеће изградње Дијагностичког центра, тога што је Краљево један од пет регионалних поштанско-логистичких центара, опремање вртића у селима, отварање Центра за стручно усавршавање запослених у образовању, државне донације школама, добијена средстваа за републичке птојекте за реконструкцију Галерије, пружање помоћи људима у невољи, сарадња са Националном службом за запошљавање на спровођењу мере активне политике запошљавања, са Хелпом – при запоошљавању угрожених група, обележавање значајних датума локалне и националне историје, културне, забавне, спортске, еколошке манифестације, успеси краљевачких спортиста, спортски догађаји локалног, али и међународног карактера у нашем граду, посете министара…
„За нама је, по резултатима, веома успешна година. Али иза нас су веома тешке године, пуна борбе, труде и рада, али и неких лоших ствари. Оставимо те лоше ствари за собом и наставимо да сви заједно развијамо наш лепи град. Срећан нам Краљевдан“, поручио је градоначелник града Краљева др Предраг Терзић.