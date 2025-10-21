17 GODINA SRPSKE NAPREDNE STRANKE

Данас са поносом славимо седамнаести рођендан Српске напредне странке — странке која је својим радом, резултатима и истрајношћу променила Србију.
Од оснивања до данас, СНС је остала симбол одговорности, јединства и борбе за интересе свих грађана. Током седамнаест година постојања, напредњаци су доказали да се доследним радом и посвећеношћу могу постићи велики резултати и створити темељ за јаку и стабилну државу.
Под вођством председника Републике Србије Александра Вучића, Србија је корак по корак постала модерна, поносна и уважена земља. Његова визија јаке и независне Србије, политичка мудрост и истрајност у борби за интересе народа представљају путоказ свима који верују у напредак.
Српска напредна странка је у протеклих седамнаест година израсла у највећу и најорганизованију политичку снагу у Србији, окупљајући људе различитих генерација и уверења око заједничког циља – бољег живота за све грађане и Србије која сигурно иде напред.
Свим члановима, симпатизерима и пријатељима честитамо седамнаести рођендан Српске напредне странке!
Нека нас и у годинама које долазе води победнички дух, јединство и визија председника Александра Вучића – за снажну, поносну и успешну Србију која иде само напред!