OBELEŽENO SEDAMNAEST GODINA POSTOJANJA SNSa

Srpska napredna stranka (SNS) obeležila je 17 godina postojanja, a tim povodom održana je svečanost u Zrenjaninu, kojoj su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik SNS Miloš Vučević, predsednik IO SNS Darko Glišić, potpredsednici Glavnog odbora SNS i veliki broj građana Srbije.

Predsednik Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je u Zrenjaninu, na obeležavanju 17 godina od osnivanja SNS, da je u tom periodu bilo mnogo ne lakih trenutaka, a da je snagu te stranke najbolje pokazalo vreme u prethodnih gotovo godinu dana.