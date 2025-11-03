Bolji sluh za jesenje priče – uz Audio BM slušne aparate!

Zvuk šuštanja lišća pod nogama, razgovor s dragim ljudima ili omiljena pesma na radiju – sve to čini jesen lepšom i ispunjenijom.Da ne propustite te dragocene trenutke, briga o zdravlju sluha važnija je nego što mislimo.

Kompanija AUDIO BM već više od 30 godina pomaže ljudima da ponovo uživaju u zvucima koji im znače.Stručnost, toplina i individualni pristup svakom korisniku učinili su je liderom u oblasti rešenja za slušne probleme u Srbiji.

Svima koji žele da provere svoj sluh, na raspolaganju je besplatna i detaljna dijagnostika, kao i savetovanje stručnjaka.Ukoliko se utvrdi potreba za slušnim aparatom, korisnici mogu da ga isprobaju u svakodnevnim uslovima do 14 dana potpuno besplatno – jer odluka mora biti sigurna i bez pritiska.U bogatoj ponudi nalaze se aparati najpoznatijih svetskih brendova Bernafon i Unitron, uz veliki izbor dodatne opreme.

AUDIO BM sarađuje sa PIO fondom i vojnim fondom, što mnogima omogućava delimično ili potpuno finansiranje aparata.Tu su i povoljni uslovi plaćanja do 36 rata bezkamate, kao i mesečne akcije, popusti i pokloni uz kupovinu.

A samo tokom novembra, za sve koji do kraja meseca pozovu besplatan broj 063/529 980 i obave pregled sluha – AUDIO BM poklanja vaučer od 10.000 dinara za kupovinu slušnih aparata!Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i obradujte sebe boljim sluhom ove jeseni.

Redovna kontrola sluha jednako je važna kao i provera vida ili krvnog pritiska.Gubitak sluha često nastupa postepeno, pa pravovremena dijagnostika može značajno doprineti očuvanju kvaliteta života.Zato u AUDIO BM-u svaki korisnik dobija pažnju, podršku i rešenje prilagođeno njegovim potrebama i načinu života.

I zato zakažite svoj termin već dana i uživajte u svakom zvuku koji Vas pokreće.

Jer život je lepši kada ga čuješ – Vaš Audio BM.

U Kraljevu, Heroja Maričića 97 (lokal br. 1)

www.audiobm.rs