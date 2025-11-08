89 SEDNICA GRADSKOG VEĆA

На осамдесет деветој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали девет тачака дневног реда.
Већници су донели два закључка од којих је једнимутврђен Предлог одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2026. годину на територији града Краљева, а другим је утврђен Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП„Градско стамбено“ Краљево број 2361/3 од 30.10.2025. године којом се остварена добит расподељује за покриће преосталог дела губитка из 2015. године и за покриће дела губитка из 2021. године, и којима је Скупштини града Краљева предложено њихово доношење.
Градско веће донело је два закључка о давању сагласности ЈКП „Путеви“ ЈКП „Чистоћа“ за ослобађање уплате дела добити за 2024. годину оснивачу и коришћење средстава за финансирање набавке опреме односно капиталних инвестиција у 2025. години.
На седници Већа донета су два решења од којих је једно у вези са образовањем и именовањем чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, а друго се односи наобразовање Комисије за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова.
Чланови Градског већа донели су Закључак о давању сагласности на Решење Градске управе града Краљева број 2854/25 од 03.11.2025. године о измени Решења број 1856/25 од 14.07.2025. године и број 2500/25 од 29.09.2025. године у вези са пренаменомбуџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање, као и Решење о давању сагласности ШОСО „Иво Лола Рибар“ за извођење радова који се односе на уградњу електронске дојаве пожара у школском објекту на катастарској парцели број 6129 КО Краљево.
Донето је Решење о отуђењу катастарске парцеле број 457/9 КО Јарчујак, неизграђено градско грађевинско земљиште ван граница ГГЗ у корист странке из Адрана.