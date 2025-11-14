BLOKADER IVAN NINIĆ KUPIO DIPLOMU!

Kako je objavljeno na telegram kanalu ‘’Istočna budućnost’’ , blokader koji se predstavlja kao ugledni advokat kupio je diplomu fakulteta.

‼️ИВАН НИНИЋ КУПИО ДИПЛОМУ‼️

📢 Блокадер који се представља као угледни адвокат и борац против корупције, Иван Нинић завршио је каубојски факултет. У преводу, купио диплому.