DVODNEVNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA PROUNS OKUPILA MEDIJSKE STRUČNJAKE EVROPE

Više od sto medijskih stručnjaka koji oblikuju medijsku praksu u regionu okupilo se na prvoj međunarodnoj konferenciji “Mediji za medije regiona”, i to u organizaciji Profesionalnog udruženja novinara Srbije. Konferenciji je prisustvovao predsednik Opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović koji je istakao da Vrnjačka Banja kao domaćin ovog događaja podržava sve što podiže profesionalne standarde novinarske profesije. Dvodnevnoj konferenciji je prisustvovao i prisutnika se obratio i ministar informisanja Boris Bratina.