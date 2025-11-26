LIDL UZ PODRŠKU POTROŠAČA DONIRAO 20 TONA VOĆA I POVRĆA CRVENOM KRSTU SRBIJE

ahvaljujući velikom odzivu potrošača i prikupljenih više od 10.000 lajkova nahumanitarnoj Instagram objavi u rekordnom roku tokom jednog vikenda, Lidl je ispunio svoj cilj – u prazničnom duhu solidarnosti i zajedništva,kompanija je donirala20 tona svežeg voća i povrća za potrebe Programa narodnih kuhinja Crvenog krsta Srbije.

Humanitarna akcija sprovedena je u okviru praznične kampanje „Veruj u čuda svakog dana. Isplati se.“, a cilj je bio da se zajedničkim gestom–makar i jednim klikom – doprinese većem dobru, kako bi praznični dani doneli toplinu i radost onima kojima je najpotrebnija.

„Srećni smo što su naši potrošači pokazali toliko saosećanja i podrške – zahvaljujući njihovoj solidarnosti donirali smo 20 tona svežeg voća i povrća Programu narodnih kuhinja Crvenog krsta Srbije, sa ciljem daovim gestom doprinesemo kvalitetu obroka i unesemo prazničnu radost. Hvala svima koji učestvovali u ovoj akciji – mi u Lidlu nastavljamo da verujemo u čuda svakoga dana, jer se to, kao što vidimo, zaista i isplati“, izjavila je Marija Kojčić, ispred sektora Corporate Affairs kompanije Lidl Srbija.

Uz solidarnost i pomoć, Lidl Srbija promoviše i koncept Osvešćene ishrane koji podrazumeva izbor namirnica koje su bolje za zdravlje čovekai za planetu. Donacijom svežeg voća i povrća, kompanija želi da obezbedi kvalitetne i nutritivno vredne namirnice za korisnike narodnih kuhinja.

Ova inicijativa deo je šireg društveno odgovornog delovanja Lidla, koja je, pored svežeg voća i povrća, i ove godine obezbedila dodatne donacije u vrednosti od 2.000.000 dinara, kao i 4.000 paketa osnovnih životnih namirnica za najugroženije porodice širom zemlje, koje će biti distribuirane putem lokalnih organizacija Crvenog krsta Srbije.

„Zahvaljujemo se kompaniji Lidl na inicijativi i prilici da još jednom zajednički organizujemo akciju solidarnosti, ove godine na malo drugačiji način, ali sa istim ciljem – pružiti podršku onima kojima je ona potrebna. Veliko hvala, Crveni krst Srbije upućuje i građanima širom Srbije koji su se priključilii dali svoj doprinos jednim lajkom. To je primer da, kao što je govorio Duško Radović,’Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju nimalo’.Radujemo se svakoj novoj saradnji sa kompanijom Lidl i verujemo da će ovaj primer društveno odgovorne kompanije podstaći i druge da na svoj način osmisle slične akcije i time pruže podršku najosetljivijim članovima našeg društva“, izjavio je Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije.

Kroz ovu i druge aktivnosti, Lidl Srbija nastavlja da gradi praksu odgovornog poslovanja, uz brigu za zajednicu, podsticanje solidarnosti i jačanje osećaja zajedništva među ljudima.