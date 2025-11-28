На деведесет трећој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, како није било предлога за измену и допуну, већници су разматрали три тачке дневног реда.
Градско веће је раписало Јавни позив за учешће директних корисника – привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Краљева.
Већници су се позитивно изјаснили на два решења о давању сагласности за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2025. годину на територији града Краљева – у износу од 300.000,00 динара Удружењу „Стратешки развој Краљево“ ради организовања представљања произвођача пољопривредних производа у Трешњару, Жича, 29. новембра 2025. године и у износу од 300.000,00 динара Удружењу „Наша снага“ Краљево ради организовања манифестације односно представљања произвођача пољопривредних производа у Змајевцу, у периоду 29–30. новембар 2025. године.
ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
