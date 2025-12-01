Počinje besplatna pripremna nastava na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku

Fakultet tehničkih nauka u Čačku i ovde godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za sve maturante. Prijava kandidata je na zvaničnom sajtu Fakulteta, putem linka, a nastava počinje 6. decembra 2025. godine.

Fakultet sa tradicijom dugom pola veka budućim studentima nudi dvanaest studijskih programaosnovnih akademskih i strukovnih studija. Za 50 godina postojanja ovaj fakultet obrazovao je preko 9500 diplomiranih studenata koji danas grade privredu, nauku i društvo.