UPRAVA LIDLA ZA KASOM, A ZAPOSLENI IZ PRODAVNICE U SPA CENTRU

Lidl Srbija postavlja novi standard u korporativnoj kulturi pokazujući jednakost i duboku zahvalnost svojim zaposlenima. Kroz projekat „Savršen dan”, Uprava kompanije Lidl je juče zamenila uloge sa timom jedne prodavnice. Dok su zaposleni u prodavnici uživali u trećem slobodnom danu u nedelji i spa centru o trošku kompanije, vrh menadžmenta je preuzeo radne zadatke u prodavnici u Gornjem Milanovcu.

Ovaj simbolični, a snažni gest Uprave kompanije,jasno šalje poruku o jednakosti: svaki posao i tim je jednako vredan, doprinos timova u prodavnicama je nezamenjiv izato je„Savršen dan“ način da se kaže hvala.Projekat predstavlja gest zahvalnosti prodaji, posebno uoči prazničnog perioda, potvrđujućida iza svakog dobrog rezultata stoje ljudi, a iza dobrog tima – podrška kompanije.

Lidl je putem internih kanala komunikacije pokrenuo nagradni konkurs otvoren za sve operativne Lidl prodavnice u Srbiji, kroz koji su se timovi poslednjih nekoliko nedelja nadmetali u kreativnim zadacima usmerenim na dobru organizaciju, jačanje timskog rada i kreiranje magične praznične atmosfere. Usput su osvajali simbolične poklone, idealne za male rituale predaha i zajedničkog druženja.Kao uvertira u veliko finale, 25. novembra, prodavnice su imalesvoj „Savršen dan” – trenutak kada su se timovi u punom broju okupili bez pritiska operativnog posla, uživajući u obezbeđenom posluženju, druženju i pretprazničnom raspoloženju.

Iz tog duha zajedništva, slučajnim odabirom je izvučena i prodavnica koja je osvojila „Ultimativni Savršen dan”. Sreća je stigla do tima u prodavnici u Gornjem Milanovcu, koji je nagrađen ne samo trećim slobodnim radnim danom u nedelji, već i potpunom relaksacijom u spa centru o trošku kompanije.Zato su ih juče u njihovim svakodnevnim radnim zadacima zamenili članovi Uprave kompanije Lidl,uključujući generalnog direktora Dragana Čigoju, i brojne kolege iz različitih sektora, koji su vredno radili na kasama, dopuni rafova i komunikaciji sa potrošačima,starajući seda sve funkcioniše kao i svakog drugog dana.



Generalni direktor Lidl Srbija, Dragan Čigoja

„Želeli smo da na vrlo konkretan način pokažemo koliko cenimo trud naših kolega i koleginica iz prodavnica. Kada Uprava zameni mesta sa timom u prodavnici, to nije samo simpatičan prizorili simboličan gest, već poruka da smo zaista jedan tim – bez obzira na to da li radimo u Direkciji, Logistici ili Prodaji“, izjavio je Dragan Čigoja, generalni direktor kompanije Lidl Srbija.

Tokom „Ultimativnog Savršenog dana“ uprava kompanije Lidl Srbija pokazala je da, bez obzira na poziciju, dobro poznaje način organizacije i rada u samoj prodavnici.

Bojana Novaković, Rukovodilac prodavnice i Dragan Čigoja, generalni direktor Lidl Srbija

„Lep je osećaj kada znate da kompanija vidi vaš trud i kada vam to dokazuje kroz ovakve gestove. Nama zaista znači što smo dobili slobodan dan i priliku da se odmorimo, ali jednako nam znači i to što su ljudi iz Uprave došli da rade u našoj prodavnici – tada shvatite da radite u kompaniji koja razume vaš posao i zaista ceni ono što radite svakog dana“, rekla je Bojana Novaković, rukovodilac prodavnice dobitnika.

Ovim primerom kompanija Lidl je još jednom pokazala svoju posvećenost zaposlenima i želju da njihov trud bude prepoznat i nagrađen. Međutim, da ta briga ne traje samo jedan dan u godini, najbolje dokazuje i čitava paleta benefita namenjena zaposlenima u Lidlu.Lidl Srbija se pored povećanja plata, dodatnih jednokratnih isplata, kartica za zaposlene u vrednosti do 50.000 dinara godišnje, na tržištu ističe i plaćenim svakim minutom rada, petodnevnoj radnoj nedelji, kao i privatnim zdravstvenim osiguranjem pod jednakim uslovima za sve, sa uključenim godišnjim sistematskim pregledom. Kompanija obezbeđuje zaposlenima i program podrške EAP (Employee Assistance Program) kroz koji oni besplatno dobijaju poverljive usluge savetovanja od strane eksperata iz oblasti prava, finansija i psihologije.

Zahvaljujući ovakvom pristupu, Lidl je prepoznat kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Srbiji, a iz kompanije najavljuju da će i u narednom periodu nastaviti da unapređuju pogodnosti za zaposlene, gradeći radno okruženje u kojem se ljudi osećaju podržano, cenjeno i motivisano.

Autor fotografija: Dušan Stojančević