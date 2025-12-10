ODRŽANA VANREDNA SEDNICA GRADSKOG VEĆA

U Kraljevu je održana 95. vanredna sednica Gradskog veća na kojoj su razmatrane ključne tačke za narednu godinu i predstojeću Skupštinu grada. Usvojene tačke ticale su se programa poslovanja javnih preduzeća, kadrovskih planova, održavanja pijace i javnih površina. Sednici je prisustvovalo 10 većnika, kao i gradonačelnik Kraljeva. Na sednici je razmatran i Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o budžetu za 2026. godinu, a gradonačelnik je istakao da je rasprava bila sadržajna i da su svi predlozi razmatrani po pravnoj osnovi.