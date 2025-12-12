JEDNA TAČKA NA DNEVNOM REDU SEDNICE GRADSKOG VEĆA

На деведесет шестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, како није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, исти је једногласно усвојен са једном тачком.
Већници су донели Решење о преусмеравању апропријација корисника буџета у износу од 9.800.000,00 динара за уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава за редовно и ургентно одржавање категорисаних јавних путева и улица у надлежности локалне самоуправе, као и неасфалтираних, некатегорисаних путева.