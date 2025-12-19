VOZAČI OPREZ!!!!!

Danas se proslavlja Sveti Nikola, jedna od najzastupljenijih slava u Srbiji, pa se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja u popodnevnim i večernjim satima, a vozačima se savetuje da budu odgovorni u saobraćaju i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.

Pojačan saobraćaj i gužve mogu se očekivati na najfrekventnijim gradskim ulicama, graničnim prelazima, auto-putevima i naplatnim rampama.

Tokom današnjeg dana i vikenda očekuje se pojačana kontrola saobraćajne policije, pri čemu

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ apeluje na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, posebno u brdovitim i planinskim predelima.

Takođe apeluje se na vozače da drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju.