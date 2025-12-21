PREMINUO POZNATI HIRURG DR MILIVOJE PAVLOVIĆ

Danas je, posle kraće I teške bolesti, u svojoj 52. godini preminuo naš drug, prijatelj i kolega dr Milivoje Pavlović, hirurg- endokrinolog. Svojim raskošnim stručnim znanjem, požrtvovanošću I zalaganjem za svakog pacijenta odavno je pomerio granice najboljih među najboljima. Zbog svoje neposrednosti bio je omiljen među pacijentima, saradnicima I kolegama. Njegova smrt je nenadoknadiv gubitak za našu ustanovu, građane Kraljeva, kao i za čitavu Srbiju.

Vreme I mesto održavanja komemorativne sednice I sahrane biće objavljeni naknadno.

Rukovodstvo I kolektiv Opšte bolnice “Studenica” Kraljevo