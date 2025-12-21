SAOPŠTENJE SNSa POVODOM PROTESTA U NOVOM PAZARU

САОПШТЕЊЕ
Нови Пазар вековима живи вредности које појединци очигледно не разумеју, суживот, поштовање и братство. Срби и Бошњаци у овом граду нису учили да се гледају преко нишана, већ преко прага. Брат је брат, без обзира на име и веру, и та истина је јача од сваке туђе зле намере.
Данас су у наш град дошли Радомир Лазовић, Биљана Ђорђевић,Миша Бачулов, Срђан Миливојевић, Предраг Воштинић, Владан Славковић, Раде Панић,Милан Вучетић,Синиша Јевтић и Дијана Хрка политички маргиналци и остаци пропалих политика, људи без подршке и легитимитета, који сопствени политички суноврат покушавају да прикрију изазивањем нереда, тензија и подела.
Њихова намера није дијалог, није бољи живот грађана, нити добро Новог Пазара. Њихова намера је хаос. Свесно подгревају тензије и покушавају да увуку наш град у сукобе у којима би брат ударио на брата, сценарио који је Нови Пазар увек одбијао и који ће поново одлучно одбацити.
Испред Градског одбора Српске напредне странке јасно поручујемо: “Нови Пазар није ничије експериментално поље, нити позорница за туђе политичке фрустрације. Апелујемо на све суграђане и госте да не наседају на провокације. Овај град бира мир, достојанство и заједништво. Насиље и поделе нису наш пут и никада неће бити.”
Градски одбор Српске Напредне Странке Нови Пазар