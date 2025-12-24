Отворена деоница „Моравског коридора“ од Врњачке Бање до Врбе

Председник Србије Александар Вучић присуствовао је отварању деонице ауто-пута Е-761 на траси „Моравског коридора“, у дужини од око 14 km, између петљи „Врњачка Бања“ и „Врба“.
❗Вучић је истакао да ће „Моравски коридор“ бити комплетан до септембра 2026. године – отварање деонице од 29 km од Чачка до Краљева планира се у мају-јуну, а потом и 12 km од Адрана до Врбе.
❗„Ово је доказ да Србија може све да уради – када заједно радимо и када смо уједињени – за нас нема препреке да постигнемо најбоље и највеће резултате на овој земљи“, рекао је Вучић, најавивши и припрему изградње пута Рашка – Нови Пазар, као и 13 km од Рашке до Јариња.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да је ово историјски дан за Краљево.
❗„Данас ауто-пут стиже до нашег града, до Врбе, а већ у јуну наредне године биће отворена и деоница ‘Моравског коридора’ од Прељине до Адрана. Краљево ће бити трећи град у Србији који има и ауто-пут и аеродром – само Београд, Ниш и Краљево имају и ауто-пут и ваздушну луку. Ово ће много значити Краљевчанима – да путују, али и краљевачкој привреди – да лакше извози производе“, казао је Терзић истакавши да очекује и велики број туриста с обзиром на то да су и Жича и Студеница на територији града Краљева.