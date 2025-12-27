JEDNOGLASNO USVOJENE SVE TAČKE NA GRADSKOM VEĆU

26. ДЕЦЕМБАР 2025. ГОДИНЕ
На деведесет деветој, ванредној седници Градског већа града Краљева, одржаној 26. децембра, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, Градско веће је донело један закључак и осам решења.
Градско веће града Краљева је донело Закључак о давању сагласности на II Измене Програма редовног и ургентног одржавања општинских путева на територији града Краљева за 2025. годину.
Веће је донело Решење о утврђивању распореда коришћења буџетских средстава индиректном кориснику из области Социјалне заштите (Центар за социјални рад).
Такође, донело је Решење о утврђивању распореда коришћења буџетских средстава индиректном кориснику из области Примарне здравствене заштите (Апотекарска установа Краљево).
Чланови Градског већа су донели и Решење оразмени кп број 171/5 КО Матаруге (грађевинско земљиште у јавној својини града Краљева) за кп број 627/10 КО Врба (приватна својина странке из Матарушке Бање).
Донето је и Решење о давању на коришћење Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Краљево покретне ствари (теретно моторно возило са смећарском надоградњом, марке FORD, модел F-Line).
На 99, ванредној седници Градског већа, донета су решења о преносу права својине на покретним стварима – намештај односно компјутерска и техничка опрема Центру за социјални рад Краљево, без накнаде, у циљу реализације пројекта „Укључивање угрожених суграђана у одрживу заједницу“, као и Решење о преносу права својине на покретној ствари (уређај за узорковање ваздуха ПНС 18T-ДМ-3.1.), без накнаде, за потребе Завода за јавно здравље Краљево.
Већници су донели и Решење о измени Решења о образовању Радног тела за израду предлога такси тарифе и предлога ценовника услуга такси превоза.