Mirjana Savić: Priče iz logora: interpretacija logoraških iskustava u Narodnom muzeju Kraljevo

Na međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom 80 godina od oslobođenja Jasenovca – Studija slučaja: Koncentracioni logori smrti u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, Mirjana Savić predstavila je rad o interpretaciji logoraških iskustava kroz višedecenijsku muzejsku praksu Narodnog muzeja Kraljevo. O značaju svedočenja bivših logoraša, ulozi Muzeja u očuvanju sećanja i savremenim izazovima kulture pamćenja, u nastavku Dnevnika govori muzejski savetnik Narodnog muzeja Kraljevo Mirjana Savić.