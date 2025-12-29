Nadzorni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama “Srbijašume”održao 182. sednicu

Nadzorni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama “Srbijašume”, zajedno sa vršiocem dužnosti direktora Krstom Janjuševićem i njegovim najbližim saradnicima, održao je, 26.12.2025. godine, 182 sednicu.

Na sednici su sumirani rezultati uspešnog rada u 2025. godini, gde posebno treba istaći ostvarene istorijske rezultate na pošumljavanju, koji su za 50% veći nego u prethodnoj godini. Odlični rezultati su postignuti i u oblasti gajenja, zaštite šuma, upravljanja zaštićenim i ribarskim područjima, održivom gazdovanju šumama i lovištima. Zaključeno je da će JP “Srbijšume”, kao lider u pošumljavanju u ovom delu Evrope i u 2026. godini nastaviti sa ispunjenjem znatno uvećanih planova.

Sednica Nadzornog odbora je održana na Zlataru, području izuzetne prirodne vrednosti, koje je Vlada Republike Srbije, proglasila u novembru ove godine za zaštićeno područje od medjunarodnog i nacionalnog značaja i poverila ga JP “Srbijašume” na upravljanje.