POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI PRIJEMNO-DIJAGNOSTIČKOG CENTRA U KRALJEVU

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić, gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić i predstavnik izvođača radova Slavoljub Korčakoski, u zgradi Vlade Republike Srbije, potpisali su ugovor o izvođenju radova na izgradnji Prijemno-dijagnostičkog centra u sklopu Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo.

Ministar Glišić je za Televiziju Kraljevo istakao da svako ko želi da sagleda pravu sliku, može uočiti velike promene koje su napravljene na teritoriji grada Kraljeva, u pogledu ostvarenih projekata i broju radnih mesta.

U izgradnju novog objekta u okviru Opšte bolnice „Studenica“ ulaže se 1,3 milijarde dinara.