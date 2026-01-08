IN MEMORIAM NIKOLA LASICA 1984-2026

Са великом тугом обавештавамо јавност да је у 42 години живота 7. јануара на Божић изненада преминуо наш драги колега Никола Ласица.
Никола Ласица је рођен 2. фебруара 1984. године у Крагујевцу где је завршио основну и средњу школу, а касније и Филолошко -уметнички факултет у истом граду где је стекао академско звање професор енглеског језика и књижевности. Као млад човек остао је и без мајке и оца, а преселио се у Рибницу где је основао породицу са супругом Јеленом. У редакцију телевизије Краљево стигао је 16. јануара 2025. године где је одмах показао новинарски таленат и изузетан осећај за јавни наступ. Био је пасионирани љубитељ књиге, српске и светске књижевности, читао је шта му падне под руку, велики познавалац српске историје и спорта, упознат са свим геополитичким догађајима у свету, волео је руску музику и поседовао дар за бројне стране језике. Поносио се својим црногорско херцеговачким пореклом и својом децом, деветогодишњим сином Богданом и седмогодишњом ћерком Анђелком. Увек је хтео да помогне колегама и брзо смо га заволели, јер то је човек који се никада ни на кога није наљутио и никоме никада ниједну ружну реч није рекао. Памтићемо га као увек ведрог и позитивног човека који се укључивао у разговоре на све теме, јер је био изузетно свестран. Син Богдан и ћерка Анђелка нека се заувек поносе својим оцем и нека знају да ниједна од ових речи није преувеличана ни за јоту. Добри људи умиру на велике празнике, а Никола Ласица преминуо је у сну и преставио се Господу у ноћи између Бадње вечери и Божића и све нас оставио у стању шока и велике туге. Оставио је супругу Јелену, сина Богдана, ћерку Анђелку и сестру Горицу да за њим вечно тугују. Нека ти је вечна слава и хвала, Никола Ласице и Бог душу да ти прости. Oпело, испраћај и сахрана драгог нам покојника ће се обавити у петак 9. Јануара у 13 часова на новом гробљу у Краљеву.
