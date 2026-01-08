ТЕШКО ПОВРЕЂЕНЕ ДВЕ ДЕВОЈКЕ У МРСАЋУ

САОПШТЕЊЕ
Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву ухапсили су Л. П. (2006) и Ђ. Ј. (1990) из овог града, због постојања основа сумње да су обојица извршили по кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја.
Сумња се да су они изазвали саобраћајну незгоду која се синоћ око 22 часа догодила у Сарајевској улици у насељу Мрсаћ код Краљева, у којој су две женске особе задобиле тешке телесне повреде и оне су збринуте у краљевачкој болници ради указивања лекарске помоћи.
Како се сумња, Л. П. је управљао путничким возилом “волксваген” са пробном возачком дозволом којим је вукао придодате санке, иако није смео, а на којима су се налазиле шеснаестогодишња и седаманестогодишња девојка.
Оне су, како се сумња, пале са санки на улицу када је на њих „фиатом“ налетео осумњичени Ђ. Ј., који се кретао иза, како би се побринуо да иза њих не наиђе друго возило.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Краљеву.