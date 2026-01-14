ISTORIJSKA 2025.GODINA ZA AERODROM MORAVA PO BROJU LETOVA



Popularna “Morava” koja je deo “Aerodroma Srbije” je u ukupnom skoru 2025. godinu završila sa skoro 7 odsto više putnika u odnosu na 2024. godinu, opsluženo je 14.713 putnika i to je ujedno najviše opsluženih putnika tokom jedne kalendarske godine. Ovaj broj se upisuje u istoriju ovog aerodroma kao novi rekord po broju opsluženih putnika.



Sve o velikom uspehu kraljevačkog aerodroma i aktuelnim redovima letova, možete saznati u informativnoj emisiji “Danas” u kojoj je govorio Dragan Bugarinović, direktor aerodroma Morava.