СТЕФАН ГЛУШАЦ НИЈЕ НЕВИНА ЖРТВА РЕЖИМА ВЕЋ ЧОВЕК ПОЗНАТ ПО КРИМИНАЛУ

Док блокадери месецима покушавају да представе Стефана Глушца као жртву, истина је потпуно другачија. Да ли особа са мрачном, насилничком прошлошћу заиста може у овој причи бити само једна невина жртва? Како можемо говорити о невиној жртви, када је у питању човек, веома познат припадницима МУП-а. Када је у питању човек са десет кривичних пријава, међу којима већина тешке крађе и дела против имовине. Човек уписан у евиденцију починилаца тешких крађа. Лопов?
Да ли грађани мисле да је овакав човек само мирно стајао испред просторија СНС-а, те ноћи?
Више од годину дана блокадери настоје да манипулишу јавним мњењем, стварајући искривљену слику стварности и то смо много пута доказали. Ово је само још један неуспели покушај да оне који су угрожавали безбедност других представљамо као жртве режима и прекомерне употребе силе.
Насиљу је дошао крај. Нећемо дозволити да они који спроводе и подстрекују насиље буду део политичког живота, нити да се таквима даје на значају. Обојена револуција је пропала, и време је за нове вредности, разум и конструктиван дијалог.
Градски одбор Српске напредне странке у Краљеву