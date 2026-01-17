ANS OSUDILA TARGETIRANJE NOVINARA

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je danas osudila, kako je navedeno, brutalne napade, uvrede i targetiranje kojima je na društvenoj mreži Redit izložen Aleksandar Baošić, novinar i voditelj televizije Informer. “​Ovakvi napadi na Aleksandra Baošića ne ugrožavaju samo njegov lični i profesionalni integritet, već stvaraju opasnu atmosferu straha i netrpeljivosti u digitalnom prostoru”, navodi se u saopštenju ANS. ​Asocijacija novinara Srbije pozivala je nadležne institucije da reaguju, ali i platformu Redit da pooštri moderaciju sadržaja koji promoviše napade na pojedince. ​ “Napad na novinara zbog mesta na kojem radi je napad na celu redakciju, ali i napad na sve novinare koji odgovorno obavljaju svoj posao u najboljem interesu javnosti”, dodaje se u saopštenju.