VUČEVIĆ O NOVIM NAPADIMA BLOKADERA NA VUČICA

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da blokaderi napadima na predsednika države Aleksandra Vučića i predstavljanjem njega kao apsolutno zlo, prave atmosferu da je sve dozvoljeno što, kako je istakao, nije viđeno od nacističke Nemačke. “To traje deceniju. Kampanja dehumanizacije, delegitimizacije i kriminalizacije Aleksandra Vučića. On nije čovek, njegova majka je nemoralna, njegov otac mu nije otac, brat i stariji sin su kriminalci, mlađi sin je hologram. I da ne izgovaram sve gadosti koje su prisutne u javnoj sferi”, rekao je Vučević. On je za TV Pink naveo da je napad na Vučića sredstvo da se izvrši dehumanizacija celog srpskog društva i da je iz tog razloga taj proces ozbiljno pripreman. “Svako ko je uz njega i sa njim je etiketiran, izložen poruzi. Ta dehumanizacija može da se gleda u širom kontekstu, to je napad na naše društvo”, poručio je Vučević.