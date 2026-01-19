SNS KRALJEVO-JEFTINI PERFORMANSI U ČAČKU

ЈЕФТИНИ ПЕРФОРМАНСИ НЕ МОГУ БИТИ КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА ОЗБИЉНУ И ОДГОВОРНУ ПОЛИТИКУ
Синоћ се у Чачку могла видети сва немоћ и безидејност пропалог блокадерског покрета. Јефтини перформанси не могу да замене озбиљну и одговорну политику, а то је, очигледно, све што овај покрет има да понуди.
На Крстовдан, велики хришћански празник и дан строгог поста, када би требало сви да се одрекнемо чак и тешких речи видели смо нешто много горе. Мржњу, насиље, бес и по ко за који пут иживљавање над сликом председника Србије, Александра Вучића. Овакви хулигански поступци нису легитиман начин политичке борбе већ поступци који подгревају мржњу, воде ка друштвеној нестабилности и стварају атмосферу хаоса.
Овакви поступци представљају удар на демократски поредак и слабе Србију.
Важно је да као друштво схватимо потребу за озбиљним и одговорним приступом у решавању наших проблема. Политика не сме бити само средство за привлачење пажње, већ инструмент за напредак и развој. Политика је начин и средство за побољшање квалитета живота грађана а не прављење немира и раздора у друштву.
ГРАДСКИ ОДБОР СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ КРАЉЕВО