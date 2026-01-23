NASTAVLJENI RADOVI NA HRAMU U UŠĆU

Blagoslovom Njegovog Visokopreosvestenstva Arhiepiskopa i Mitropolita Žičkog Gospodina doktora Justina novi hram u Ušću počeo je da se gradi 2019.godine. Njegovo Visokopreosvestenstvo je osveštao temelje crkve 2020 godine u prisustvu monaštva, svestenstva i vernog naroda.

Uz pomoć grada Kraljeva , trenutno su na hramu , završeni radovi u konstruktivnom smislu.

Kao i prethodnih godina,

grad Kraljevo izdvaja značajna sredstava, pa se uspelo da se crkva i zvonik pokriju bakrom.

Takodje su mnogi vernici uzeli učešća u izgradnji ove Božije kuće, svako u skladu sa svojim mogućnostima.

Posebno učešće u izgradnjiu hrama uzeli su članovi Građevinskog odbora na čelu sa predsednikom Dejanom Aleksicem.

Pored parohijana ušćanske parohije, uključili su se i ostali ljudi dobre volje, kako pojedinačno, tako i firme i preduzeća.

Za nastavak radova na hramu u Ušću grad Kraljevo prosle godine izdvojio je 3 miliona dinara…