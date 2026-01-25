NAKON GODINU DANA DUNP IZLAZI IZ BLOKADE

Studenti u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) izglasali su večeras izlazak iz blokade i povratak nastavi, saznaje Tanjug.

Odluka je doneta godinu dana nakon što je zgrada DUNP-a blokirana i nastavni proces prekinut.

Studenti u blokadi su blokadu na DNUP počela 26. januara 2025. godine, poslednji u odnosu na druge visokoškolske ustanove u zemlji.

Izglasavanjem izlaska iz blokade stvoreni su uslovi za normalizaciju rada Univerziteta i nastavak nastave.