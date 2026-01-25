PAŽNJA UDVOSTRUČEN BROJ SRČANIH UDARA

Usled udvostručenog broja srčanih udara na teritoriji grada Kraljeva, lekari rade danonoćno kako bi zbrinuli sve veći broj pacijenata. Najveći broj obolelih sa srčanim tegobama odmah je hospitalizovan u Opštoj bolnici „Studenica“.

Od otvaranja angio sale u kraljevačkoj bolnici, mnogi životi su spaseni pravovremenim intervencijama, što je značajno unapredilo lečenje pacijenata sa akutnim kardiovaskularnim problemima.

Kako ističe dr Tatjana Bradić, načelnica Internističke službe OB „Studenica“, situacija je alarmantna, te je od izuzetne važnosti da svi kardiovaskularni pacijenti koji imaju propisanu terapiju budu svesni značaja njenog redovnog i pravilnog uzimanja.

Niske temperature koje su obeležile prethodne dane predstavljale su dodatni rizik, naročito za koronarne bolesnike, dijabetičare, pušače i starije osobe, čime je povećana verovatnoća nastanka srčanog udara.

Praksa još jednom potvrđuje da su srčani udari znatno učestaliji tokom zimskog perioda.