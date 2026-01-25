VATERPOLISTI SRBIJE PRVI U EVROPI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je večeras vaterpolistima Srbije koji su osvojili Evropsko prvenstvo u Beogradu, na trudu i radu i naglasio da su još jednom pokazali da su najbolji u Evropi.

Vučić je u video snimku koji je objavio na svom Instagram nalogu pozvao vladu da im odmah isplati nagradu.