VANDALIZAM U KRALJEVU PONOVO RAZBIJENA ULIČNA RASVETA PORED IBRA

Kako saznajemo iz Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta na potezu ispod Ženeve uzvodno nepoznati počinioci proteklog vikenda razbili su tri sijalice pored obale Ibra. Ovaj vandalizam nastavlja se po drugi put jer je u oktovru prošleg odine na istom potezu razbijeno pet sijalica. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta podnelo je krivičnu prijavu protiv NN lica.

Ovaj vandalski čin predstavlja uništavanje javne svojine i ide na štetu svih građana građana Kraljeva.