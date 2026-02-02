МАКЕДОНАЦ У КРАЉЕВУ УКРАО 700 ХИЉАДА ДИНАРА

САОПШТЕЊЕ
Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву ухапсили су В. Г. (1982) из Северне Македоније, због постојања основа сумње да је извршио пет кривичних дела разбојништво.
Он се сумњичи да је у претходном периоду на територији града Краљева улазио у објекте кладионица и поште са фантомком на глави и, уз претњу пиштољем, од запослених одузео више од 700.000 динара.
Претресом стана осумњиченог полиција је пронашла део новца у различитим апоенима, фантомку и реплику пиштоља коју је, како се сумња, користио приликом извршења кривичног дела.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Краљеву.