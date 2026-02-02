PROMO SELIMA U POHODE UŠCE

Selo Ušće iz ugla nedavno preminulog novinara Nikole Lasice. Poslednji koraci dragog nam kolege kroz posao koji je istinski zavoleo. Nažalost njegov iznenadni odlazak sprečio ga je da reportažu o selu Ušće sam završi.

Regionalna televizija Kraljevo

Selima u pohode utorak 3.februar u 20 časova