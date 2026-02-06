Održana sto četvrta sednica Gradskog veća

На сто четвртој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали шест тачака дневног реда.​

​Донета је Одлука којом је опредељен укупан износ средстава за суфинансирање пројеката ИО за буџетску 2026. годину и проценат суфинансирања у односу на врсту радова инвестиционог пројекта за буџетску 2026. годину.

​Већници су донели Решење којим се признају трошкови уложених средстава странки из Краљева, закупцу пословног простора у улици Доситејевој број 11 у Краљеву, на катастарској парцели бр. 3350/5 КО Краљево, и којим се усваја захтев закупца за умањење закупнине у износу од 50% од месечне закупнине.

​Градско веће донело је три решења од којих је једно о отуђењу реалног удела од 28/141 катастарске парцеле број 2193/6 КО Сирча, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, у корист странке из Краљева, друго о отуђењу катастарске парцеле број 125/1 КО Мељаница, грађевинско земљиште ван граница ГГЗ, у корист странке из Београда, а треће о отуђењу катастарске парцеле број 4406/4 КО Краљево у уделу ½ и катастарске парцеле број 4406/9 КО Краљево у уделу ½, обе градско грађевинско земљиште, у корист странке из Краљева, сва три непосредном погодбом.

​Донето је Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у виду додатних средстава за реконструкцију и санацију објекта „Париз“ у Краљеву.

