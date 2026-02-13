На сто петој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали осам тачака дневног реда.
Већници су донели Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Краљева за 2025. годину и усвојили Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Краљева за 2026. годину.
Донет је Закључак о усвајању Извештаја о раду Интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2025. годину.
Веће је донело Закључак о давању сагласности на Решење Градске управе града Краљева број 317/26 од 10.02.2026. о измени Решења број 3335/25 од 23.12.2025. године којим је извршена пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање – ОШ „Светозар Марковић“ Краљево и Средње образовање – Медицинска школа Краљево.
Донето је Решење Градског већа града Краљева сагласности о изменама Решења о образовању Савета за запошљавање града Краљева.
Краљевачки већници донели су три решења од којих је једно о отуђењу реалног удела од 219/7740 катастарске парцеле број 856 КО Чибуковац, грађевинско земљиште ван граница ГГЗ, и реалног удела од 219/7740 катастарске парцеле број 957 КО Дракчићи, друго је о отуђењу катастарске парцеле број 4214/5 КО Краљево, градско грађевинско земљиште, а треће се односи на отуђење катастарске парцеле број 3973/3 КО Краљево, градско грађевинско земљиште, сва три у корист грађана из Краљева, непосредном погодбом.
GRADSKI VEĆNICI USVOJILI CEO DNEVNI RED
