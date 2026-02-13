Obaveštavamo Vas da šoping centar TEMPO PLUS KRALJEVO povodom Dana zaljubljenih organizuje VIKEND LJUBAVI I POKLONA. Pored specijalnih akcija, popusta i raznih pogodnosti, upriličili smo i propratni program za sve posetioce, kreativnu radionicu za najmladje, nagradne igre i predivan foto korner koji posetiocima može doneti posebne nagrade.

U subotu, 14. februara, u periodu od 12 do 14 časova biće organizovana kreativna radionica pod nazivom “Mali majstori ljubavi” na kojoj će deca imati priliku da nauče da prave nakit koji će pokloniti svojim voljenima. Uz puno emocija, mašte i kreativnosti radionica donosi dobru energiju ali i razvijanje dečjih veština.

U toku je i nagradna igra koju organizujemo za sve ljubitelje najkvalitenije hrane, zajedno sa WALTER-om. Darujemo večeru za dvoje povodom Dana zaljubljenih a nagradnu igru možete propratiti i učestvovati na našoj Instagram stranici – tempoplus.kraljevo. Dobitinici nagrade biće objavljeni 13. februara kako bi svoju nagradu mogli da iskoriste u sjajnom ambijentu u WALTER-u, u našem šoping centru na adresi Adranska 111 u Kraljevu, baš na Dan zaljubljenih.

Najatraktivnije mesto unašem retail centru ovih dana je Srce – mesto gde počinje ljubav, dekoracija koja je predivna za fotografisanje. Pozivamo sve posetice da se uslikaju, taguju nas a mi ćemo na kraju meseca nagraditi najlepšu fotografiju na kojoj smo mi tagovani. Dok su deca kreativna, a omladina se slika i taguje oko predivne dekoracije povodom Dana ljubavi, ostali članovi porodice moći će da posete sve naše radnje u kojima su fantastični popusti ovog vikenda.

Prodavnica METALAC nudi popuste i do 50 % za kupljena 2 artikla, i to do kraja meseca.

U SINSAY-u, posebno obeležavamo Dan zaljubljenih specijalnim i neodoljivim popustima od 11. do 15. februara. CCC je obradovao potrošaće velikim popustom od 44% na svu zimsku odeću i obuću, kao i zimske modne dodatke pri kupovini preko 2.700 dinara, koji važi i za već snižene ponude.

Posebne popuste na određene proizvode 1+1 i 2+1 potražite u našoj PEPCO radnji.

NIKE Outlet na 2 i više artikla daje popust od 20% na ceo iznos I to samo ovog vikenda – od 13. od 15 februara. Za sve koji žele predivan, moderan i savremen dom, MADAMECOCO ima specijalnu ponudu i sjajne popuste baš 14. februara i to do 70% kao i posebnu akciju na spavaću sobu i dekoraciju 50%+50%

Apoteka BENU se priključuje akciji velikih popusta od 6. do1 4. februara. Potražite popuste i u prodavnicama SPORT VISION, AKSA, BLACK BEAR, SUPER DR MAX, PROTEINI.SI I PREKO REDA sve takodje u Tempo Plus Retail Parku na adresi ADRANSKA 111, Kraljevo.

Mnogo razloga da nas posetite predstojećeg vikenda i provedete porodičan dan uz svoje voljene, ali koji se itetako isplati.