U KRALJEVU UHAPŠENA ŽENA KOJA JE NOŽEM NAPALA TAKSISTU

Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву ухапсили су О. С. (1993) из овог града, због постојања основа сумње да је извршила кривично дело разбојништво у покушају.
Сумња се да је она, ноћас око 1.30 часова, након завршене вожње, у околини Краљева, ножем у руку убола шездесетчетворогодишњег возача таксија, а потом покушала да му отме новац.
Шездесетчетворогодишњак је превезен у Општу болницу „Студеница“ у Краљеву, где му је указана лекарска помоћ.
Осумњиченој је одређено задржавање до 48 сати и она ће, уз кривичну пријаву, бити приведена Основном јавном тужилаштву у Краљеву.