MITROPOLIT ŽIČKI JUSTIN RAZREŠEN DUŽNOST

Sinod Srpske pravoslavne crkve razrešio je danas mitropolita žičkog Justina dužnosti upravljanja Eparhijom žičkom, a za administratora Eparhije žičke do predstojećeg zasedanja Sabora, imenovan je mitropolit niški Arsenije.

Navodi se da su prikupljeni materijalni dokazi na osnovu kojih je utvrđeno da je mitropolit žički Justin počinio brojne kanonske i druge crkvene prestupe u upravljanju poverenom mu Eparhijom žičkom.

Utvrđeno je da je mitropolit žički Justin neovlašćeno osnovao tri privredna društva – “Trifora doo”, “JEŽ doo” i “Vinarija manastira Studenice doo”, prikrivao njihovo poslovanje, upisao se kao stvarni vlasnik tri privredna društva, zatim, izvršio neovlašćenu prodaju 34 crkvene nepokretnosti u Kraljevu i Čačku.

Dodaje se da je neovlašćeno i protivno važećim crkvenim propisima zaključivao sa pravnim i fizičkim licima štetne ugovore višemilionske vrednosti, koje za sobom povlače i krivičnu odgovornost pred državnim organima.

Sinod je konstatovao da je mitropolit Justin u proteklom periodu, sa ciljem da izbegne crkvenu i kanonsku odgovornost, sa svojim saradnicima uporno obmanjivao javnost da je “politički progonjen” zbog aktuelne društvene i političke situacije u Srbiji i tu tvrdnju odlučno demantovao.