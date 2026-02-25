IVICA DAČIC PRIMLJEN U BOLNICU U TEŠKOM ZDRAVSTVENOM STANJU

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić hitno je hospitalizovan usled teškog zdravstvenog stanja i priključen je na aparate.

Ivica Dačić više godina boluje od dijabetesa i drugih pridruženih bolesti.

Kako prenose mediji, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja u prethodnih nekoliko dana, njemu je konstatovana obostrana upala pluća. Primljen je u Klinički centar Srbije, na Klinici za pulmologiju oko 16.30 časova.

Kako je za B92 istakao doktor Popevic koji brine o zdravstvenom stanju ministra, on je u životnoj opasnosti i trenutno je na mehaničkoj ventilaciji, odnosno respiratoru. Prema izjavi doktora, svi se bore za njegov život.

Dačića je večeras posetio predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je istakao da je situacija teška, ali da veruje u lekare i Dačića.

“Svi se molimo da što pre ozdravi”, rekao je Vučić.