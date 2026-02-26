LIDL NAJAVIO OTKUP MILION LITARA MLEKA OD DOMAĆIH PROIZVOĐAČA

Kompanija Lidl Srbija pokrenula je otkup velikih količina mleka od domaćih proizvođača, kako bi pružila dodatnu podršku srpskim poljoprivrednicima i lokalnoj mlekarskoj industriji. U saradnji sa dugogodišnjim partnerom, Mlekarom Ub, Lidl će u narednim nedeljama otkupiti oko milion litara mleka od domaćih farmera. Ova sirovina će se prerađivati u UHT (dugotrajno) mleko i plasirati na police širom Srbije pod prepoznatljivim brendom Pilos. Ovim potezom Lidl još jednom potvrđuje partnerski odnos koji godinama gradi sa lokalnim dobavljačima, posebno imajući u vidu da su svi artikli

dugotrajnog i svežeg mleka u Lidlovom asortimanu domaćeg porekla, tj. od lokalnih dobavljača i proizvođača.

„Izuzetno smo zahvalni kompaniji Lidl Srbija na brzoj reakciji i podršci domaćim proizvođačima mleka. Mlekara Ub već godinama uspešno sarađuje sa Lidlom, a ovakvi potezi potvrđuju da zajedno gradimo stabilan i održiv sistem snabdevanja u kojem domaće mleko ostaje u domaćim pogonima i stiže do potrošača širom Srbije. Svakodnevno otkupljujemo mleko od 840 kooperanata, sa kojima smo izgradili

stabilne poslovne odnose. Ponosni smo što se mleko prerađeno u našoj mlekari, u formi UHT mleka pod brendom Pilos, na tržištu prepoznaje kao kvalitetan proizvod domaćeg porekla“, izjavili su iz Mlekare Ub. Osim širokog asortimana mleka, potrošači u Lidlu mogu pronaći i druge specifične mlečne proizvode srpskog porekla koji za Lidl proizvode domaći dobavljači. Među njima se izdvajaju: probiotski jogurt i kefir, grčki tip jogurta i domaći mileram mlekare Kruna, kao i jogurt, pavlaka i drugi mlečni proizvodi

lokalnih partnera.

Ključna snaga kompanije Lidl Srbija oslikava se kroz snažnu saradnju sa lokalnim dobavljačima koji svoje sirovine nabavljaju sa srpskih pašnjaka i od domaćih poljoprivrednika. „Podrška domaćoj privredi i lokalnim proizvođačima jedan je od temelja poslovanja kompanije Lidl u Srbiji. Zato smo odmah reagovali i kroz našeg pouzdanog partnera Mlekaru Ub pokrenuli otkup dodatnih količina mleka. Važno nam je da potrošači znaju da svaki put kada u Lidlu kupe dugotrajno mleko, grčki tip jogurta, kefir ili mileram, kupuju proizvod koji je proizveden u Srbiji, od srpskog mleka. Nastavićemo

da ulažemo u razvoj lokalnih dobavljača, kako kroz prodaju na lokalnom tržištu, tako i kroz mogućnosti za izvoz na tržišta regiona“, izjavila je Marija Kojčić, rukovodilac Sektora korporativne komunikacije Lidl Srbija.

Pored mogućnosti za proširenje proizvodnih kapaciteta, sertifikacije i unapređenja kvaliteta proizvoda lokalnih dobavljača, značaj saradnje sa Lidlom za lokalne proizvođače često prevazilazi granice Srbije. Zahvaljujući širokoj prodajnoj mreži ovog internacionalnog trgovinskog lanca, lokalni dobavljači mlečnih proizvoda

uspešno izvoze svoje artikle na tržišta Hrvatske, Mađarske, Slovačke, Bugarske i Češke.