Održana 107. sednica Gradskog veća

На сто четвртој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали шесттачака дневног реда.
Донета је Одлука којом је опредељен укупан износ средстава за суфинансирање пројеката ИО за буџетску 2026. годину и проценат суфинансирања у односу на врсту радова инвестиционог пројекта за буџетску 2026. годину.
Већници су донели Решење којим се признају трошкови уложених средстава странки из Краљева, закупцу пословног простора у улици Доситејевој број 11 у Краљеву, на катастарској парцели бр. 3350/5 КО Краљево, и којим се усваја захтев закупца за умањење закупнине у износу од 50% од месечне закупнине.
Градско веће донело је три решења од којих је једно о отуђењу реалног удела од 28/141 катастарске парцеле број 2193/6 КО Сирча, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, у корист странке из Краљева, друго о отуђењу катастарске парцеле број 125/1 КО Мељаница, грађевинско земљиште ван граница ГГЗ, у корист странке из Београда, а треће о отуђењу катастарске парцеле број 4406/4 КО Краљево у уделу ½ и катастарске парцеле број 4406/9 КО Краљево у уделу ½, обе градско грађевинско земљиште, у корист странке из Краљева, сва три непосредном погодбом.
Донето је Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у виду додатних средстава за реконструкцију и санацију објекта „Париз“ у Краљеву.