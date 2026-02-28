108 SEDNICA GRADSKOG VEĆA

На сто осмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали две тачке дневног реда.
Чланови Градског већа позитивно су се изјаснили на Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територији града Краљева у 2026. години.
Већници су донели Решење о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Краљева у 2026. години.