KRALJEVAČKI NAPREDNJACI OSUDILI ZLOČINAČKI PERFORMANS BLOKADERA U NIŠU

Поводом срамног и дубоко узнемирујућег перформанса у коме су блокадери са Универзитета у Нишу разапели лутку са ликом председника Републике Србије Александра Вучића, Градски одбор Српске напредне странке Краљево најоштрије осуђује овај чин.
Овакви поступци не представљају ни уметност ни политички став, већ оголели пример политике мржње и симболичког насиља. Када неко нема програм, визију ни подршку грађана, онда му као једини „политички алат“ остају провокације, вређање и покушаји дехуманизације политичких неистомишљеника.
Очигледно је да је то једина стратегија оних који знају да председника не могу да победе аргументима ни на изборима. Посебно је недопустиво што се у овом перформансу користи симболика разапињања, чиме се директно вређају верска осећања грађана и излаже руглу традиција и вредности које су дубоко укорењене у нашем народу, укључујући и поштовање према Српској православној цркви. Овакви поступци нису само напад на једног човека, већ и на духовни и културни идентитет већинске, пристојне Србије.
Већинска, нормална и одговорна Србија никада неће подржати политику насиља, мржње и понижавања. Србија се гради радом, резултатима и демократским надметањем идеја, а не перформансима који подстичу нетрпељивост и продубљују поделе.
Позивамо надлежне институције да реагују у складу са законом и заштите достојанство институције председника Републике, као и јавни ред и мир.
Градски одбор Српске напредне странке у Краљеву